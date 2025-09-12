CRONACAVENETO
12 Settembre 2025 - 16.50

Veneto – Papà denuncia su Facebook: «Mio figlio di 3 anni preso a calci da una baby gang»

REDAZIONE
Mestre, 12 settembre 2025 – «Che tipo di educazione ricevono questi ragazzi a scuola e in famiglia?». Con questa domanda amara si chiude il post pubblicato due giorni fa su Facebook da MdAbu Nayeem Bhuiyan, cittadino bengalese residente a Mestre, che ha raccontato la disavventura vissuta con la moglie e il figlio di 3 anni in una pizzeria del centro.

Secondo il suo racconto, ripreso anche dalla stampa locale, il bambino stava uscendo dal bagno quando una ragazzina di circa 15-16 anni lo avrebbe colpito con un calcio, facendolo cadere a terra. «I suoi amici invece di aiutarlo – scrive il padre – hanno iniziato a ridere vedendo il mio bambino piangere».

Alla richiesta di spiegazioni del genitore, un gruppo di 8-10 adolescenti tra i 14 e i 17 anni avrebbe tentato di accerchiare la famiglia. Solo l’intervento dello staff della pizzeria ha evitato conseguenze peggiori.

«Ogni genitore dovrebbe prestare più attenzione ai propri figli: dove vanno, cosa fanno e con chi si frequentano», conclude Bhuiyan nel suo post, avvertendo che senza una guida il futuro delle nuove generazioni rischia di prendere «una direzione molto negativa».

