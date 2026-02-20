CRONACAVENETO
20 Febbraio 2026 - 15.39

Veneto – Pacco dall’Olanda intercettato in ambulatorio: arrestato veterinario 52enne per droga

REDAZIONE
Un veterinario 52enne, italiano e incensurato, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo, originario di Conegliano, esercita la professione in uno studio di Santa Lucia di Piave ed è residente a Tarzo.

L’operazione è stata condotta dal Commissariato di Conegliano con il supporto della Squadra Mobile e dell’unità cinofila della polizia locale. Tutto è partito dalla segnalazione di un pacco sospetto proveniente da Amsterdam e destinato proprio all’ambulatorio del professionista.

In occasione della consegna del plico è stato predisposto un servizio mirato di osservazione. All’interno del pacco, ritirato presso lo studio veterinario, gli agenti hanno trovato due buste contenenti complessivamente circa 80 grammi di MDVP (Metilenediossipirovalerone), sostanza psicoattiva con effetti stimolanti che agisce come inibitore del riassorbimento di noradrenalina e dopamina.

Le successive perquisizioni effettuate sia nello studio sia nell’abitazione del 52enne a Tarzo hanno portato al sequestro di ulteriori 4,4 grammi di metanfetamina e diverse bustine contenenti oltre 8 grammi di MDMA, oltre a bilancini di precisione e strumenti per il dosaggio.

Secondo quanto emerso dalle indagini, le sostanze sarebbero state destinate a incontri organizzati nell’area dell’Alta Marca. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

