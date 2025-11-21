Veneto, ore d’ansia sul litorale: donna scomparsa ritrovata stamattina (video)

Si sono concluse positivamente a Porto Viro le ricerche di una donna scomparsa. Nelle ultime ore si erano, infatti, perse le tracce di una donna di 74 anni. L’allarme era scattato ieri sera, quando il marito, non riuscendo più a vederla sul molo di Porto Levante, aveva subito richiesto l’intervento dei soccorritori.

Le ricerche, avviate immediatamente, hanno coinvolto Vigili del fuoco, Guardia di Finanza e Carabinieri. Questa mattina, intorno alle 9, la svolta: la squadra dei Vigili del fuoco di Adria ha individuato la donna in un campo vicino a un canale, dopo che aveva trascorso la notte all’aperto. Affetta da demenza senile, è stata ritrovata in condizioni considerate discrete e affidata alle cure del personale sanitario del 118.

Determinanti, nelle operazioni, anche i droni del nucleo SAPR dei Vigili del fuoco, che hanno sorvolato la zona ampliando il raggio delle ricerche. Nel video, le immagini del monitoraggio dall’alto.