Veneto – Operazione antidroga: due arresti e tre denunce

Un’articolata attività dei carabinieri di Venezia, svolta insieme ai militari di Mestre, San Donà di Piave, del Nucleo Natanti e all’unità cinofila di Torreglia (Padova), ha portato all’arresto di due persone e alla denuncia di altre tre nell’ambito di un’operazione finalizzata al contrasto dello spaccio di droga.

L’indagine ha preso avvio dopo un’intensa fase di osservazione sul territorio, quando i militari dell’Arma hanno notato uno strano e continuo via vai di persone nei pressi dell’abitazione riconducibile agli indagati. La successiva serie di perquisizioni è stata eseguita tra Lido di Venezia, Mestre e Cavallino Treporti.

Nel corso dell’intervento, al Lido di Venezia è stato arrestato un uomo di 49 anni trovato in possesso di circa 500 grammi di cocaina, 250 grammi di marijuana, 22 grammi di hashish e 2 grammi di ecstasy. Un secondo arresto ha riguardato un 47enne, che deteneva 150 grammi di hashish suddivisi in due panetti avvolti in cellophane, oltre a 10 grammi di cocaina, 4 grammi di ecstasy e 2 grammi di marijuana.

Le tre denunce hanno coinvolto:

un 46enne di Mestre trovato con 12 grammi di cocaina;

un 43enne straniero residente a Cavallino Treporti in possesso di 8 pastiglie di ecstasy e 2 grammi di hashish;

un 45enne, sempre di Cavallino Treporti, già destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex fidanzata e munito di braccialetto elettronico, sorpreso con una pistola scacciacani priva di tappo rosso.

Al termine delle operazioni, uno dei due arrestati è stato trasferito nella Casa Circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia, mentre l’altro è stato posto agli arresti domiciliari.