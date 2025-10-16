CRONACAVENETO
16 Ottobre 2025 - 11.29

Veneto, operaio colpito da malore su un’impalcatura: salvato dai Vigili del Fuoco (video)

REDAZIONE
Giavera del Montello (Treviso), 16 ottobre 2025 – Questa mattina, alle ore 8:45, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Fante di Italia a Giavera del Montello per soccorrere un operaio colpito da un malore mentre lavorava su un’impalcatura alta circa 15 metri.

Le squadre del distaccamento di Montebelluna, in collaborazione con il personale sanitario del SUEM 118, hanno raggiunto l’uomo risalendo l’impalcatura e prestando le prime cure sul posto. Successivamente, grazie all’arrivo dell’Autoscala dalla sede centrale di Treviso e all’impiego delle tecniche di recupero su corda del personale SAF (Speleo Alpino Fluviale), l’operaio è stato messo in sicurezza e trasferito a terra, dove è stato affidato al personale medico del SUEM 118 per il trasporto in ospedale.

Le condizioni dell’operaio, al momento del soccorso, sono sotto osservazione. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per garantire la sicurezza dell’area di lavoro.

