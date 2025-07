Veneto – Operaio cade da un carrello elevatore durante i lavori per la Fiera del Riso

ISOLA DELLA SCALA (VERONA) – Infortunio sul lavoro questa mattina, mercoledì 31 luglio, a Isola della Scala. Un operaio è rimasto ferito dopo essere caduto da un carrello elevatore nell’area fieristica di via Parco del Riso, mentre erano in corso i preparativi per l’edizione 2025 della Fiera del Riso.

L’uomo, dipendente di una ditta esterna incaricata dall’Ente Fiera per l’allestimento delle tensostrutture attorno al Palariso, è precipitato da un’altezza di circa due metri mentre si trovava a bordo di un carrello elevatore. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo avrebbe urtato un palo della struttura in montaggio, causando la perdita di equilibrio e la caduta a terra dell’operaio.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9. Immediato l’intervento dei soccorritori del Suem 118, giunti sul posto con un’ambulanza infermierizzata e successivamente con l’elicottero. L’operaio è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento, al Polo Confortini. Nonostante la gravità dell’accaduto, le sue condizioni non sarebbero critiche e non è in pericolo di vita.

Sono in corso gli accertamenti da parte degli ispettori dello Spisal dell’Ulss 9 Scaligera per chiarire la dinamica dell’infortunio. L’episodio è avvenuto nel contesto dell’allestimento del Palariso, la grande struttura che ogni anno ospita la Fiera del Riso, evento che attira oltre 300mila visitatori.