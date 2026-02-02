ATTUALITA'VENETO
2 Febbraio 2026 - 16.57

Veneto, nuovi comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco: il saluto di Stefani

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

VENEZIA – Cambio al vertice dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco in Veneto. La Regione ha ufficializzato le nomine di Ermanno Andriotto a Padova, Silvio Pagano a Treviso, Donato Fabbricatore a Rovigo e Mirko Mattiacci a Vicenza, salutate con congratulazioni dal presidente della Regione, Alberto Stefani.

“Rivolgo i miei più sentiti auguri di buon lavoro a tutti i nuovi comandanti – ha dichiarato Stefani –. Il Corpo dei Vigili del Fuoco svolge ogni giorno un ruolo fondamentale per la sicurezza dei cittadini e delle comunità, con competenza, dedizione e coraggio”.

I nuovi comandanti e i cambi di vertice

  • Padova: Ermanno Andriotto subentra a Giuseppe Lomoro, destinato al comando di Verona.
  • Treviso: Silvio Pagano prende il posto di Cristiano Cusin.
  • Rovigo: Donato Fabbricatore succede ad Alessandra Bascià, trasferita al comando di Udine.
  • Vicenza: Mirko Mattiacci assume il comando in sostituzione di Giuseppe Costa.

Il presidente Stefani ha sottolineato anche la disponibilità della Regione a collaborare con i nuovi comandanti su tutti i progetti del Corpo, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e l’efficienza dei soccorsi sul territorio veneto.

“La sinergia tra Regione e Vigili del Fuoco è fondamentale – ha aggiunto Stefani – per garantire interventi tempestivi e una gestione efficace delle emergenze, a tutela dei cittadini e delle comunità locali”.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto, nuovi comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco: il saluto di Stefani | TViWeb Veneto, nuovi comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco: il saluto di Stefani | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy