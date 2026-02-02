Veneto, nuovi comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco: il saluto di Stefani

VENEZIA – Cambio al vertice dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco in Veneto. La Regione ha ufficializzato le nomine di Ermanno Andriotto a Padova, Silvio Pagano a Treviso, Donato Fabbricatore a Rovigo e Mirko Mattiacci a Vicenza, salutate con congratulazioni dal presidente della Regione, Alberto Stefani.

“Rivolgo i miei più sentiti auguri di buon lavoro a tutti i nuovi comandanti – ha dichiarato Stefani –. Il Corpo dei Vigili del Fuoco svolge ogni giorno un ruolo fondamentale per la sicurezza dei cittadini e delle comunità, con competenza, dedizione e coraggio”.

I nuovi comandanti e i cambi di vertice

Padova: Ermanno Andriotto subentra a Giuseppe Lomoro, destinato al comando di Verona.

Treviso: Silvio Pagano prende il posto di Cristiano Cusin.

Rovigo: Donato Fabbricatore succede ad Alessandra Bascià, trasferita al comando di Udine.

Vicenza: Mirko Mattiacci assume il comando in sostituzione di Giuseppe Costa.

Il presidente Stefani ha sottolineato anche la disponibilità della Regione a collaborare con i nuovi comandanti su tutti i progetti del Corpo, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e l’efficienza dei soccorsi sul territorio veneto.

“La sinergia tra Regione e Vigili del Fuoco è fondamentale – ha aggiunto Stefani – per garantire interventi tempestivi e una gestione efficace delle emergenze, a tutela dei cittadini e delle comunità locali”.