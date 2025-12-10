Veneto – Nuova Giunta Stefani: il nodo della Sanità. FdI rinuncia?
Proseguono senza sosta le trattative per la definizione della nuova giunta regionale guidata dal presidente Alberto Stefani. Al centro del confronto resta la delicata delega alla Sanità, un settore strategico che vale quasi 11 miliardi di euro e richiede una figura di comprovata esperienza.
Secondo quanto trapela, Fratelli d’Italia starebbe valutando la possibilità di rinunciare all’indicazione dell’assessore, lasciando al governatore la scelta di un profilo tecnico o civico in grado di affrontare le principali criticità del comparto, dalle carenze di personale alle liste d’attesa. La decisione consentirebbe al partito di Giorgia Meloni di mantenere comunque cinque posti in giunta, con una diversa distribuzione delle deleghe.
La partita resta aperta anche all’interno della maggioranza. Forza Italia continua a rivendicare il ruolo per Flavio Tosi, mentre nella Lega cresce l’attenzione per eventuali modifiche agli equilibri già concordati. Diverse ipotesi circolate nelle ultime settimane, tra nomi politici e tecnici, non hanno trovato la convergenza necessaria, spingendo Stefani a valutare un intervento diretto per assicurare – come da lui più volte ribadito – «una squadra di qualità».
Il presidente punta a chiudere il quadro entro la fine della settimana, con la presentazione ufficiale dell’esecutivo che potrebbe slittare a venerdì. Resta ora da capire quali saranno le scelte definitive e come verranno accolte dai partner di coalizione, in attesa della composizione finale della giunta che guiderà la Regione nei prossimi anni.