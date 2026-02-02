Veneto – Nordafricano irrompe in pizzeria armato di spranga: paura tra i clienti, denunciato dopo la fuga

PADOVA – Attimi di forte tensione nella serata di sabato 31 gennaio, in una pizzeria di via dei Colli, dove un uomo armato di una spranga metallica ha seminato il panico tra clienti e personale. L’episodio, avvenuto tra sabato e la notte di domenica 1 febbraio, non ha provocato feriti, ma ha generato momenti di grande apprensione.

Secondo quanto ricostruito, un 35enne nordafricano, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è entrato nel locale brandendo un oggetto metallico e iniziando a minacciare verbalmente i presenti. La situazione ha rischiato di degenerare, ma l’uomo si è allontanato rapidamente dopo aver compreso che era stata allertata una pattuglia tramite il numero unico di emergenza 112.

La segnalazione ha permesso ai carabinieri del Radiomobile di Padova, già impegnati nel controllo del territorio e coordinati dalla centrale operativa, di raggiungere la zona in pochi minuti. Dopo aver verificato che nessuno degli avventori fosse rimasto ferito e raccolto un primo identikit dell’aggressore, è scattata una rapida attività di ricerca nelle aree circostanti.

L’uomo è stato individuato poco dopo all’interno di un casolare abbandonato nelle vicinanze della pizzeria, dove aveva tentato di nascondersi. Durante la perquisizione, i militari lo hanno trovato in possesso di un troncarami telescopico in acciaio, lungo 85 centimetri, ritenuto l’oggetto utilizzato poco prima per intimidire i clienti del locale.

L’attrezzo è stato sequestrato e il 35enne è stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

L’episodio si è concluso senza conseguenze fisiche per le persone presenti, ma ha lasciato forte preoccupazione tra i clienti e i residenti della zona, scossi da quanto accaduto in un luogo abitualmente frequentato per momenti di svago e tranquillità.