Veneto – Nonostante cartelli e segnali un altro escursionista rimane bloccato in ferrata chiusa per frana: salvato con elicottero a 2.400 metri

San Vito di Cadore (BL), 31 luglio 2025 – Nonostante i divieti ufficiali e la chiusura del sentiero attrezzato n. 242 della Ferrata Berti a causa della frana del Marcora, un altro escursionista è rimasto bloccato nella zona interdetta ed è stato tratto in salvo nel pomeriggio di oggi dal Soccorso alpino.

L’allarme è scattato intorno alle 15.30, quando un escursionista inglese di 60 anni, partito in mattinata dal Passo Tre Croci, ha contattato i soccorsi riferendo di trovarsi sulla ferrata e che dal versante franato cadevano sassi. Nonostante i cartelli di avviso e l’ordinanza del sindaco di San Vito di Cadore che vieta il transito da entrambi gli accessi – da Cortina e da San Vito – il sentiero continua purtroppo ad essere percorso.

L’escursionista è stato invitato a non muoversi dal punto riparato dove si trovava, in attesa che si diradassero le nubi che coprivano la montagna, rendendo impossibile un intervento immediato. Il Falco 2, inizialmente inviato per una possibile ricognizione, è stato poi dirottato su un’altra emergenza.

Solo quando la visibilità è migliorata, i tecnici del Soccorso alpino di San Vito di Cadore hanno potuto verificare con precisione la posizione dell’uomo, che si trovava proprio al centro della frana, a 2.400 metri di altitudine. Una squadra di tre soccorritori si è preparata per un eventuale supporto in quota, mentre da Treviso è decollato l’elicottero Leone.

Poco prima delle 17.30, l’equipaggio è riuscito a raggiungere l’escursionista e, grazie a una manovra di verricello, ha calato il tecnico di elisoccorso per circa 20 metri. In pochi secondi, l’uomo è stato agganciato e portato in salvo, evitando qualsiasi ulteriore esposizione ai pericoli della frana.

L’escursionista, illeso ma scosso, è stato trasportato al campo base e affidato ai soccorritori. Il Soccorso alpino torna a ribadire l’assoluto divieto di accesso alla Ferrata Berti per la pericolosità oggettiva della zona, dove anche nei giorni scorsi erano stati già recuperati altri escursionisti in difficoltà.