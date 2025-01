VENETO – Non rientra dall’escursione: ritrovato morto

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Attorno alle 16.40 di ieri la Centrale del 118 è stata contattata dal figlio di un uomo non rientrato da una camminata nei boschi sopra Forno di Zoldo, il cui cellulare suonava libero senza risposta. Grazie a un’applicazione di geolocalizzazione della sorella, si è risaliti alle coordinate della posizione indicata dal telefonino del padre, in località Bragarezza, dove si è subito diretto il figlio, seguito a pochi minuti dal primo dei volontari di una squadra del Soccorso alpino della Val di Zoldo subito attivata. Purtroppo C.P., 74 anni, di Val di Zoldo (BL), è stato rinvenuto esanime a terra a una decina di minuti a piedi dalla strada. Poiché l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è stato costretto a desistere nell’avvicinamento a causa del maltempo, sul posto i soccorritori hanno accompagnato il medico dell’ambulanza sopraggiunta nel frattempo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione avviati immediatamente dal figlio e portati avanti a lungo dai soccorritori anche con l’ausilio di un defibrillatore, alla fine è stato solamente possibile constatare il decesso dell’uomo, dovuto ai traumi riportati dopo essere scivolato sul ripido terreno ghiacciato. La salma è stata imbarellata e recuperata, per essere poi affidata al carro funebre. Presenti anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco.