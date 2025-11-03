Veneto – Non può avvicinarsi a casa, ma rimuove il braccialetto elettronico: arrestato 25enne

I Carabinieri della Compagnia di San Donà di Piave hanno arrestato un 25enne del luogo per aver violato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa, a cui era stato applicato il braccialetto elettronico.

L’allarme è scattato dopo la segnalazione della madre e della zia del giovane, spaventate dalle telefonate con cui chiedeva insistentemente denaro.

I militari sono intervenuti tempestivamente, rintracciandolo mentre percorreva in bicicletta una via a meno di 500 metri dalle abitazioni delle donne. Durante il controllo, è emerso che il 25enne si era liberato del dispositivo elettronico.

Arrestato, al termine dell’udienza di convalida il giovane è stato nuovamente sottoposto a misure cautelari.