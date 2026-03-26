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26 Marzo 2026 - 17.20

Veneto – Nigeriano aggredisce, picchia e rapina un uomo colpendolo con un ramo: arrestato

REDAZIONE
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Verona, 26 marzo 2026 – Un uomo di 47 anni di nazionalità nigeriana è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Verona dopo aver aggredito e rapinato un cittadino nel primo pomeriggio di ieri in via Palladio, nel centro della città.

Secondo quanto ricostruito, la vittima si trovava in un parcheggio pubblico quando è stata sorpresa dall’aggressore, trascinata con violenza tra le siepi adiacenti e picchiata ripetutamente con un ramo di legno. Sotto minaccia, l’uomo ha consegnato all’aggressore le poche monete che aveva con sé. Nonostante il trauma subito, la vittima è riuscita a contattare immediatamente il 112, fornendo un identikit preciso dell’aggressore.

Grazie alla tempestività dei militari, il sospettato è stato rintracciato a poche decine di metri dal luogo dell’aggressione. La conferma dell’identità è arrivata dal riconoscimento diretto da parte della vittima, mentre l’uomo continuava a rivolgere minacce di morte anche davanti ai Carabinieri.

L’arrestato, già noto alle forze dell’ordine e senza fissa dimora in Italia, è stato dichiarato gravemente indiziato del reato di rapina. Nella mattinata odierna il Giudice del Tribunale di Verona ha convalidato l’arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere, rinviando l’udienza a dicembre 2026.

L’intervento rapido e coordinato dei Carabinieri ha permesso di assicurare alla giustizia l’autore dell’aggressione, evitando ulteriori rischi per la sicurezza dei cittadini nel centro di Verona.

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