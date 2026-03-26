Veneto – Neonata uccisa dopo il parto nel bagno del locale: condanna a 16 anni per la madre

Sedici anni di carcere per omicidio volontario aggravato dal legame di parentela. È la sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Padova nei confronti di una donna di 29 anni di origini italo-brasiliane, accusata di aver ucciso la figlia appena nata nell’ottobre 2024.

I fatti risalgono alla notte tra il 28 e il 29 ottobre, in un appartamento sopra un night club di Piove di Sacco, dove la donna lavorava. Secondo quanto ricostruito in aula, la 29enne avrebbe partorito da sola nel bagno e poi causato la morte della neonata, annegandola nel water. L’autopsia ha confermato che la bambina era nata viva e che il decesso è avvenuto per annegamento.

La sentenza è arrivata dopo oltre due ore di camera di consiglio ed è stata pronunciata in assenza dell’imputata, attualmente domiciliata a Cassano delle Murge con obbligo di dimora. La pena supera di due anni la richiesta del pubblico ministero, che aveva definito la vicenda «umanamente penosa».

Durante il processo, la difesa ha sostenuto una condizione di dissociazione psicologica, sottolineando come la donna si comportasse come se non fosse mai stata incinta. Nell’abitazione erano stati trovati anche scritti personali con riferimenti a credenze esoteriche e simboli tracciati con sangue.

L’avvocato aveva chiesto l’assoluzione o, in subordine, una diversa qualificazione del reato, ma il tribunale ha riconosciuto l’omicidio volontario.

La difesa ha già annunciato il ricorso in appello: la donna resterà con i genitori fino all’eventuale sentenza definitiva.