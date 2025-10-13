Veneto – Neonata muore dopo parto in casa

Doveva essere un momento di gioia, ma si è trasformato in una tragedia: una neonata è morta poche ore dopo essere venuta alla luce durante un parto domestico avvenuto all’alba di domenica 12 ottobre in un’abitazione di Borso del Grappa.

I genitori, italiani, avevano già altri figli nati con la stessa modalità di parto in casa. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la bambina ha manifestato una grave crisi respiratoria alcune ore dopo la nascita, verso le 9, costringendo le due ostetriche presenti a lanciare l’allarme al 118.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza di Pedemontana Emergenza Odv e la neonata, in condizioni critiche, è stata trasferita in elicottero all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva neonatale. Purtroppo, nonostante i tentativi di soccorso, la piccola è deceduta intorno alle 11.15.

L’Ulss 2 ha confermato con una nota il decesso, specificando l’arrivo della bambina in ospedale alle 9.36 in stato di choc emorragico. Sull’episodio la Procura di Treviso potrebbe aprire un fascicolo d’inchiesta. I carabinieri del nucleo Nas hanno identificato le due ostetriche, non riconducibili all’Ulss 2, che saranno sentite nelle prossime ore.