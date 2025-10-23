CRONACAVENETO
Veneto, nella notte in fiamme due auto parcheggiate davanti a un condominio

PADOVA – Paura nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre in un comune del Padovano, dove due auto parcheggiate davanti a un condominio sono state distrutte da un incendio. Le fiamme sono divampate intorno alle 3:30 in via Padre Michele Bottacin.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cittadella, supportati da un’autobotte, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Le cause del rogo sono ora al vaglio delle forze dell’ordine, che non escludono alcuna ipotesi. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse intorno alle 6 del mattino.

