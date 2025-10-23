CRONACAVENETO
23 Ottobre 2025 - 15.20

Veneto – Muore dopo dodici giorni di coma il 39enne colpito con un pugno alla sagra

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Caerano San Marco (Treviso) – Non ce l’ha fatta Mario De Marchi, 39 anni, rimasto gravemente ferito lo scorso 11 ottobre durante una rissa alla festa di Santa Libera, a Sernaglia della Battaglia. L’uomo è morto ieri, dopo dodici giorni di agonia all’ospedale di Treviso.

Secondo le indagini dei carabinieri, a colpirlo sarebbe stato un 62enne di Pederobba, che lo avrebbe centrato alla tempia con un pugno durante una lite scoppiata per un giubbotto sparito. De Marchi è caduto a terra privo di sensi, sotto gli occhi del padre che si trovava con lui alla sagra.

Da allora le sue condizioni sono apparse subito disperate. Ricoverato in terapia intensiva, non si è mai ripreso. La Procura ha ora riqualificato l’indagine in omicidio preterintenzionale.

In paese, dove Mario era molto conosciuto, la notizia della sua morte ha suscitato profondo dolore. In diversi locali erano comparsi cartelloni con la scritta “Forza Mario”, segno dell’affetto di amici e concittadini che speravano in un suo ritorno a casa.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Muore dopo dodici giorni di coma il 39enne colpito con un pugno alla sagra | TViWeb Veneto - Muore dopo dodici giorni di coma il 39enne colpito con un pugno alla sagra | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy