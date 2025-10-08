Veneto – Motociclista rischia di annegare: salvato da due poliziotti

Taglio di Po (Rovigo), 8 ottobre 2025 – Momenti di paura questa mattina a Taglio di Po, dove un motociclista è finito in un canale colmo d’acqua dopo aver perso il controllo del suo mezzo lungo la strada provinciale 46, all’incrocio con via Negossa.

Il pronto intervento del dirigente del Commissariato di Adria, Enrico Nardone, e del sovrintendente Mauro Biolcati, di passaggio in servizio, è stato determinante. I poliziotti, insieme a una passante, hanno trovato l’uomo privo di sensi e immerso nell’acqua. Dopo averlo messo in posizione di sicurezza e praticato le prime manovre di soccorso, il motociclista ha ripreso a respirare, espellendo acqua dai polmoni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale del Suem, i vigili del fuoco e un elicottero, che ha trasportato il ferito all’ospedale di Rovigo. Le operazioni di rilievo e le indagini sul sinistro sono state affidate ai carabinieri.

L’intervento dei due poliziotti ha evitato conseguenze potenzialmente fatali, dimostrando prontezza e coraggio in una situazione di estrema emergenza.