Veneto – Montagna: muore un escursionista colto da malore

Escursionista muore per un malore nei pressi del Rifugio Auronzo

Auronzo di Cadore (BL), 31 luglio 2025 – Un’escursione in montagna si è trasformata in tragedia oggi pomeriggio sulle Dolomiti. Intorno alle 16.30, un escursionista di 58 anni, originario di Aulla (MS), è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava, in compagnia della moglie, sulla stradina che collega il Rifugio Auronzo al Lavaredo, ad Auronzo di Cadore.

L’uomo si è improvvisamente accasciato al suolo. Alcuni passanti presenti sul posto hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Pochi minuti dopo è intervenuto l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, con a bordo medico e tecnico del soccorso, che hanno preso in carico la situazione.

Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione, per l’escursionista non c’è stato nulla da fare: il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso. Sul posto è intervenuto anche il Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Auronzo per le operazioni di supporto e accertamento.

Un dramma che ha colpito profondamente anche i numerosi escursionisti presenti nella zona, in un tratto particolarmente frequentato in questo periodo estivo.