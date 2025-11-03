CRONACAVENETO
3 Novembre 2025 - 11.16

Veneto – Minorenne si ubriaca alla festa di Halloween: finisce in ospedale

REDAZIONE
Paura nella notte di Halloween a Solesino, dove un ragazzo minorenne è stato soccorso dopo aver accusato un malore durante una festa al Lago Smeraldo. L’episodio è avvenuto tra il 31 ottobre e il primo novembre.

Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe bevuto alcolici prima di entrare nel locale. Colto da un malessere, è stato subito soccorso dal personale del Suem 118 e trasportato in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, dopo qualche ora, è potuto tornare a casa.

Allertati anche i carabinieri, che hanno verificato la regolarità della serata: non sono emerse irregolarità nella somministrazione di alcol ai minori e i gestori del locale sono risultati estranei ai fatti.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sui rischi legati all’abuso di alcol tra i giovanissimi, spingendo molti a riflettere sull’importanza della prevenzione e della responsabilità individuale.

