VENETO – Minorenne fugge da cella di sicurezza con la scusa di fare la pipì

Un minorenne di 16 anni tunisino con diversi precedenti è evaso da una cella di sicurezza a Padova dopo essere stato fermato. L’avrebbe fatto con la scusa di andare in bagno. Il giovane era stato fermato dalla Polizia Locale e rinchiuso in cella di sicurezza in attesa di essere trasferito in una struttura per minori a Roma. Nella notte fra sabato e domenica è fuggito. Indossava un maglione verde e pantaloni grigi ed era privo di scarpe. Aveva una ferita ad una gamba procuratasi dopo un incidente