Veneto, minaccia moglie e figlie con un coltello: arrestato 50enne

Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Treviso dalla polizia dopo aver minacciato con un coltello da cucina la moglie e le due figlie, una delle quali minorenne. A dare l’allarme è stata una vicina di casa che, dopo aver udito delle urla, aveva visto la scena dalla finestra e avvisato le forze dell’ordine.

All’arrivo degli agenti, l’uomo si trovava in evidente stato di alterazione da alcol. La moglie ha riportato alcune ferite lievi, giudicate guaribili in pochi giorni. Secondo la testimonianza della donna, non si sarebbe trattato di un episodio isolato: il marito era solito assumere comportamenti violenti anche in passato.

Il 50enne è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. È stato allontanato dall’abitazione e dovrà indossare il braccialetto elettronico.

Originario dello Sri Lanka, sarà inoltre privato del permesso di soggiorno ottenuto alcuni anni fa per ricongiungimento familiare.