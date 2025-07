Veneto – Minaccia la sorella con un fucile per l’eredità, i Carabinieri gli trovano una serra di marijuana: arrestato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Ha minacciato la sorella con un fucile ad aria compressa al culmine di una lite familiare. Quando sono arrivati i Carabinieri, non solo hanno trovato l’arma, ma anche una piccola serra artigianale per la coltivazione della marijuana. È stato arrestato in flagranza un 42enne di Piombino Dese (Padova), già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a minacce, lesioni e droga.

I fatti risalgono al tardo pomeriggio di sabato: la sorella dell’uomo, 49 anni, ha chiamato il 112 denunciando di essere stata aggredita e minacciata durante una discussione per motivi legati a un’eredità. All’arrivo dei militari, l’uomo ha ammesso di aver impugnato un fucile ad aria compressa nel corso della lite.

La successiva perquisizione ha portato alla scoperta di 200 grammi di infiorescenze di marijuana, un bilancino di precisione, scatole contenenti pallini in piombo, una serra dotata di ventilazione e luci al neon e alcuni rami in fase di essiccazione. In garage, sono state sequestrate due piante di cannabis alte tra i 50 e i 70 centimetri.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo la convalida, il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento alla sorella e quello di dimora nel comune di Piombino Dese.