Veneto – Minaccia giovani con ascia sul Brenta: denunciato 41enne

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di lunedì 15 luglio lungo l’argine del fiume Brenta a Grantorto (PD), dove un uomo in bicicletta ha minacciato un gruppo di giovani con un’ascia e un coltello. I carabinieri della Compagnia di Cittadella sono intervenuti prontamente, identificando e denunciando un 41enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, senza apparente motivo, si è avvicinato al gruppo – composto da ragazzi nordafricani che si erano fermati per riposare all’ombra – estraendo le armi e proferendo minacce. I giovani hanno immediatamente allertato il 112, consentendo l’intervento dei militari dell’aliquota radiomobile, che hanno bloccato il soggetto poco distante.

Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di un’ascia con manico in legno lunga 54 cm e di un coltello da 31 cm. Entrambe le armi sono state sequestrate. L’aggressore non ha fornito spiegazioni credibili né per il gesto né per il possesso degli oggetti pericolosi, ed è stato denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di armi.

I carabinieri annunciano un’intensificazione dei controlli lungo le aree fluviali dell’Alta Padovana per garantire la sicurezza pubblica e prevenire nuovi episodi di violenza.