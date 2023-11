VENETO – Minaccia con una pistola l’ex compagna in videochat: arrestato

Nel corso di una videochiamata, un soggetto residente nel Trevigiano ha intimidito la sua ex compagna esibendo una pistola giocattolo sprovvista del tappo rosso. Questo episodio è solo uno dei motivi che hanno portato alla condanna a tre anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia di un uomo di 30 anni, attualmente detenuto nel carcere di Santa Bona a Treviso dal 22 novembre. La vittima degli abusi è una donna coetanea dell’uomo, già nota alle forze dell’ordine per uno scippo perpetrato l’estate precedente nel centro storico di Treviso ai danni di un’altra donna. I due avevano convissuto per tre mesi, durante i quali la donna aveva subito insulti, violenze e soprusi di vario genere. L’ordinanza, eseguita dalla squadra mobile di Treviso, è stata emessa dal tribunale di Venezia.