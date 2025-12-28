Veneto – Militare americano accoltellato: aggressore straniero ancora in fuga

Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 dicembre, un militare statunitense di 28 anni in servizio presso la base di Aviano, T.K., è stato accoltellato all’esterno dell’ex Oltre Club in piazzale Fratelli Zoppas a Conegliano, durante una lite degenerata con un cittadino straniero, ora ricercato dai carabinieri.

Secondo le prime ricostruzioni, alla base del diverbio ci sarebbe una donna di 37 anni, presente con uno dei due uomini coinvolti. La lite è iniziata intorno alle tre di notte e ha rapidamente preso una piega violenta. Il militare e la donna sono stati soccorsi dal personale del Suem118 e trasportati all’ospedale di Conegliano: il 28enne ha riportato una ferita da taglio giudicata non grave, con prognosi di dieci giorni, mentre la donna ha subito lesioni più lievi.

L’aggressore è riuscito a fuggire prima dell’arrivo dei soccorsi. I carabinieri stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona nella speranza di individuare la sua fuga.