CRONACAVENETO
28 Dicembre 2025 - 14.52

Veneto – Militare americano accoltellato: aggressore straniero ancora in fuga

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 dicembre, un militare statunitense di 28 anni in servizio presso la base di Aviano, T.K., è stato accoltellato all’esterno dell’ex Oltre Club in piazzale Fratelli Zoppas a Conegliano, durante una lite degenerata con un cittadino straniero, ora ricercato dai carabinieri.

Secondo le prime ricostruzioni, alla base del diverbio ci sarebbe una donna di 37 anni, presente con uno dei due uomini coinvolti. La lite è iniziata intorno alle tre di notte e ha rapidamente preso una piega violenta. Il militare e la donna sono stati soccorsi dal personale del Suem118 e trasportati all’ospedale di Conegliano: il 28enne ha riportato una ferita da taglio giudicata non grave, con prognosi di dieci giorni, mentre la donna ha subito lesioni più lievi.

L’aggressore è riuscito a fuggire prima dell’arrivo dei soccorsi. I carabinieri stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona nella speranza di individuare la sua fuga.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Militare americano accoltellato: aggressore straniero ancora in fuga | TViWeb Veneto - Militare americano accoltellato: aggressore straniero ancora in fuga | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy