Veneto – Migrante gestisce centrale della droga: sequestrati 3 chili di eroina e 300 gr di cocaina

Nell’ambito delle ordinarie attività di controllo economico del territorio, i Finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato 3 chilogrammi di eroina e 300 grammi di cocaina, procedendo all’arresto di un soggetto ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione si inserisce nel quadro dei servizi di controllo finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di droga in contesti urbani, svolti dai Reparti della Guardia di finanza.

In particolare, durante un servizio nel quartiere Arcella di Padova, i militari hanno sottoposto a controllo un soggetto domiciliato in zona, la cui abitazione era già risultata di interesse investigativo a causa dell’anomalo afflusso di avventori. Al momento dell’identificazione, l’uomo ha mostrato uno stato di agitazione che ha indotto i finanzieri ad approfondire gli accertamenti e a procedere alla perquisizione del suo appartamento.

All’interno dell’abitazione, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno rinvenuto 273 ovuli di eroina e cocaina, confezionati in sacchetti di plastica trasparente riportanti codici alfanumerici, presumibilmente identificativi dei destinatari della sostanza. Contestualmente sono stati sequestrati anche 10.000 euro in contanti, bilancini di precisione e strumenti utilizzati per il confezionamento delle dosi.

Il soggetto, un cittadino nigeriano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e tradotto presso la Casa Circondariale di Padova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. In sede di udienza di convalida, nei suoi confronti è stata confermata la misura della custodia cautelare in carcere.