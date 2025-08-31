Veneto – Maxirissa tra stranieri in birreria: due feriti in ospedale

Borso del Grappa (TV), 31 agosto 2025 – Notte di violenza a Borso del Grappa, dove attorno alle 4, tra sabato e domenica, all’interno della birreria Eden di via Molinetto è scoppiata una maxirissa che ha visto coinvolti almeno una ventina di stranieri.

Dalle prime ricostruzioni, per futili motivi, il confronto verbale tra due gruppi di avventori – in gran parte di origine colombiana – è presto degenerato in una furibonda scazzottata. In pochi minuti sono volati calci, pugni, bottiglie e persino tavoli, con la rissa che si è estesa anche all’esterno del locale, creando disagi alla viabilità e spaventando i residenti della zona.

Sul posto sono accorse diverse pattuglie dei Carabinieri e i sanitari del Suem 118, che hanno soccorso più persone rimaste ferite. Due uomini sono stati ricoverati: un 37enne colombiano residente a Cassola, medicato al pronto soccorso di Bassano del Grappa con una prognosi di 8 giorni, e un 27enne colombiano residente a Schio, trasportato all’ospedale di Castelfranco Veneto per un trauma cranico e diverse contusioni, fortunatamente non in pericolo di vita.

Tutti i presenti sono stati identificati e rischiano la denuncia per rissa in concorso; per i più violenti scatteranno anche le accuse di lesioni personali. Restano ancora da chiarire le cause che hanno fatto scattare la violenta lite.