VENETO – Maxi rogo in una fattoria: distrutte 120 rotoballe di fieno (video)

Maxi incendio a Stienta in provincia di Rovigo.

Dalle 21:50, di domenica, i vigili del fuoco stanno operando per l’incendio di un deposito di rotoballe all’interno di un centro equestre in Via Argine Po a Stienta (RO): nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta. Gli animali sono stati messi in salvo e la zona è stata messa in sicurezza. I vigili del fuoco arrivati da Castelmassa con il supporto dell’autobotte, hanno iniziato le operazioni di spegnimento evitando la propagazione del rogo. Ancora in corso le operazioni di spegnimento e bonifica che termineranno presumibilmente nella mattinata odierna.