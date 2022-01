VENETO – Maxi rogo in magazzino: analisi sulle diossine in corso (indicazioni ai cittadini)

Aggiornamento mercoledì ore 16.30

Una squadra ARPAV è intervenuta alle 8.30 a Bibione, nel comune di San Michele al Tagliamento (Ve), per un incendio che si è sviluppato nel deposito di materiali edili dell’azienda Dexive.

I tecnici dell’Agenzia hanno prelevato alcuni campioni di aria nella zona commerciale e residenziale a sud-sud ovest. Hanno poi posizionato, nella stessa zona, linee di campionamento per diossine e acidi.

I risultati delle analisi sui primi campioni evidenziano la presenza nei fumi di composti organici tipici dei prodotti di combustione quali principalmente benzene, toluene, stirene, in concentrazioni relativamente elevate nell’area commerciale a ridosso dell’incendio, ma in concentrazioni poco significative nella vicina zona residenziale, più lontana dall’incendio. I risultati dei successivi campioni saranno resi noti appena disponibili. Per le diossine i tempi di analisi sono di due- tre giorni.

Su indicazione di Arpav il Comune di San Michele al Tagliamento ha invitato gli occupanti degli edifici prospicienti l’incendio ad allontanarsi o a rimanere al chiuso all’interno degli edifici, e di dare analoga comunicazione, a scopo precauzionale, alla popolazione della vicina zona residenziale.

Martedì ore 23

Da poco dopo le 5:30 di mercoledì, i vigili del fuoco stanno operando per un incendio generalizzato di un magazzino edile ferramenta in località Bibione in Via del Sole a San Michele al Tagliamento (DexiVe): nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Portogruaro, Lignano, Latisana, Udine, Mestre, Pordenone con 4 autopompe, 3 autobotti di cui una chilolitrica, un’autoscala, il carro NBCR (Nucleare, Biologico, chimico, radiologico) e 26 operatori coordinati dal funzionario di guardia stanno operando per circoscrivere le fiamme. Sul posto la polizia locale, il sindaco e personale dell’Arpav.