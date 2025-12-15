Veneto – Maxi furto di fuochi d’artificio

Un furto studiato nei minimi dettagli è stato messo a segno nella notte tra giovedì e venerdì all’interno dello stabilimento della Pirotecnica Papa, a San Polo di Piave. Il bottino, secondo le prime stime, ammonterebbe ad almeno 60 mila euro.

Ad agire sarebbero stati almeno quattro malviventi che, dopo essersi arrampicati sul tetto del capannone di via Fornaci, hanno praticato un’apertura nella copertura e si sono calati all’interno con l’ausilio di funi. L’operazione è avvenuta senza attivare il sistema di allarme presente nella struttura. Una volta all’interno, i ladri hanno prelevato numerosi scatoloni contenenti petardi e fuochi d’artificio di alta gamma, per poi allontanarsi seguendo lo stesso percorso utilizzato per l’ingresso.

Il furto è stato scoperto nelle prime ore del mattino e nel pomeriggio di giovedì i carabinieri della Compagnia di Conegliano hanno effettuato un sopralluogo per ricostruire l’accaduto. Le indagini, condotte anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e dei sistemi di lettura targhe, puntano sull’ipotesi di un colpo su commissione. La refurtiva potrebbe essere destinata al mercato del sud Italia o all’estero.

La Pirotecnica Papa rappresenta una realtà storica ed è considerata un’eccellenza del territorio trevigiano nel settore degli spettacoli pirotecnici per grandi eventi, feste patronali e cerimonie. Proprio quest’anno l’azienda celebra i 140 anni dalla sua fondazione.