Veneto – Marocchino si autodenuncia per rapina, esce dalla caserma e rapina donna colpendola con calcio all’addome: arrestato

Si autodenuncia per rapina, poi ne commette un’altra: arrestato 30enne a Verona

Verona, 28 agosto 2025

Un 30enne di origine marocchina è stato arrestato a Verona dopo una giornata surreale, iniziata con una telefonata al 112 per autodenunciarsi e conclusa con una nuova aggressione in strada.

L’uomo ha chiamato i carabinieri confessando di aver rapinato quattro minorenni nei giardini pubblici. Raggiunto da una pattuglia, ha spiegato di essersi avvicinato ai ragazzi mentre erano seduti su una panchina e, minacciandoli con un coltello, li aveva costretti a consegnargli i cellulari e i codici di sblocco, intimandogli poi di non seguirlo. Ai militari ha consegnato tre dei quattro telefoni: il quarto, ha ammesso, era già stato scambiato con una dose di cocaina.

Non solo. Lo stesso ha confessato anche un tentato furto in abitazione: dopo essere salito al terzo piano di un palazzo, aveva cercato di forzare la porta di un appartamento, ma le urla del proprietario lo avevano fatto fuggire. Portato in caserma, è stato denunciato e subito dopo rimesso in libertà.

Uscito dalla caserma, però, il 30enne ha aggredito una donna alle spalle, colpendola con un calcio all’addome e rubandole lo zaino. Una volante della polizia, in pattugliamento nella zona, ha assistito alla scena ed è immediatamente intervenuta, riuscendo a bloccare l’uomo e a recuperare la refurtiva.

Alla luce della pericolosità e della propensione a reiterare condotte violente, l’Autorità giudiziaria scaligera ha disposto per lui una misura cautelare immediata