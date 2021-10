VENETO – Manifestazione no vax e no green pass con Povia sul palco

Manifestazione no vax e no green pass a Monigo in via Sant’Elena Imperatrice al parco Ali Dorate, dove decine di persone si sono ritrovate per ascoltare Povia che non ha mai nascosto le sue idee in materia. Erano presenti anche i movimenti “Contiamoci”, “Radio Gamma 5”, e “R2020-Fuochi di Treviso”.

Povia ha dichiarato fra le altre cose che non è un vanto essere l’unico cantautore in Italia ad affrontare determinati argomenti e che il provvedimento che impone il green pass è ingiusto ed altro non sia che uno strumento per far vaccinare la gente.