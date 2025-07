Veneto – Maltrattano bambini in un asilo: tre maestre sospese per un anno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Tre maestre di una scuola dell’infanzia di Polesella, in provincia di Rovigo, sono state sospese dall’insegnamento per la durata di un anno, in esecuzione di un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo. Le insegnanti – di 58, 61 e 44 anni – sono indagate per maltrattamenti e abuso di potere nei confronti di bambini tra i 3 e i 5 anni.

Secondo quanto riferito dalla Procura, i comportamenti contestati si sarebbero verificati in più occasioni a partire dal novembre 2024. L’indagine, condotta dai Carabinieri di Polesella, è scaturita dalla denuncia di un genitore e si è avvalsa di testimonianze e intercettazioni ambientali audio-video effettuate per 30 giorni all’interno della scuola.

Dalle registrazioni emergerebbero episodi di quotidiane urla, insulti, minacce, umiliazioni e punizioni sproporzionate inflitte ai piccoli alunni. Tra queste, il ritiro delle scarpe, l’isolamento dal gruppo, la sottrazione di oggetti personali come coperte e pupazzi, frasi offensive e strattonamenti.

Le misure cautelari sono state eseguite nella giornata di oggi dai Carabinieri. L’interrogatorio delle tre insegnanti si è svolto martedì scorso. Il giudice ha motivato l’interdizione con la presenza di gravi indizi di colpevolezza e con l’esigenza di prevenire la reiterazione di condotte simili, tenuto conto che le tre donne risultano tuttora in servizio con contratto a tempo indeterminato.