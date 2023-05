VENETO – Maltempo (video e foto): allagamenti e alberi abbattuti: decine di interventi dei Vigili del Fuoco

Dalla notte scorsa, i vigili del fuoco del comando di Rovigo sono impegnati in provincia per interventi dovuti alla critiche condizioni meteo per allagamenti, danni d’acqua, alberi abbattuti e assistenza a persone in difficoltà: non si segnalano feriti.

Particolarmente colpita la zona del Polesine tra i comuni di Salara, Castelmassa, Occhiobello e Badia Polesine

Impegnate tre squadre provenienti dai distaccamenti di Castelmassa e dalla centrale di Rovigo coordinate dal funzionario di servizio, sul posto anche diverse squadre di volontari della protezione civile.

Evacuata nella notte da una squadra speleo alpino fluviale una famiglia a Badia Polesine bloccata in casa dall’acqua.

Nella clip squadre impegnate con le motopompe nella zona di Salara.