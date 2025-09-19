Veneto – Malore sulla Strada delle Gallerie: anziano soccorso. Altro anziano cade e si ferisce

Malore sulla Strada delle Gallerie, 72enne soccorso in elicottero

Valli del Pasubio (Vicenza), 19 settembre 2025 – Attimi di paura oggi lungo la Strada delle Gallerie, sul Pasubio. Un 72enne di Schio, impegnato in un’escursione con alcuni amici, ha accusato un improvviso malore con dolore al torace. L’uomo si è fermato e si è disteso a terra, mentre i compagni lanciavano l’allarme alla Centrale del 118.

Verso le 13.30 è decollato l’elicottero di Verona emergenza, che ha individuato l’escursionista all’altezza della 39ª galleria. Un tecnico di elisoccorso è stato calato con un verricello di 20 metri per verificare le condizioni del 72enne. Dopo le prime valutazioni, in accordo con il medico via radio, l’uomo è stato issato a bordo e trasportato a Campogrosso per un primo controllo. Successivamente, l’eliambulanza lo ha accompagnato all’ospedale di Santorso per gli accertamenti del caso.

Escursionista cade sul sentiero Averau-Nuvolau, trasportato a Belluno

Cortina d’Ampezzo (Belluno), 19 settembre 2025 – Poco dopo mezzogiorno la Centrale del 118 è intervenuta anche sul sentiero 439, che collega il Rifugio Averau al Nuvolau, per soccorrere un 77enne di Borgo Valsugana (Trento). L’escursionista, in compagnia della moglie, è inciampato ed è caduto a terra, battendo la testa e perdendo conoscenza.

Sul posto è arrivato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore. In hovering, tecnico ed equipe medica sono sbarcati nelle vicinanze e hanno preso in carico l’uomo, che presentava un possibile trauma cranico. Immobilizzato e caricato in barella, è stato recuperato con un verricello di 10 metri e trasportato all’ospedale di Belluno.