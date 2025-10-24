CRONACAVENETO
24 Ottobre 2025 - 14.52

Veneto – Malore nel giardino: uomo cade in una scarpata per 40 metri

REDAZIONE
Cesiomaggiore (BL), 24 ottobre 2025 – Intervento del Soccorso alpino di Feltre insieme ai Vigili del fuoco per un 65enne del posto colto da malore mentre si trovava nel proprio giardino. L’uomo, perdendo l’equilibrio, è scivolato per circa 40 metri lungo una scarpata tra rovi e cespugli.

Sul luogo erano già presenti i sanitari dell’ambulanza. I soccorritori hanno imbarellato l’infortunato e, tramite paranco, lo hanno sollevato verso l’alto per metterlo in sicurezza. Il 65enne, che aveva riportato diverse escoriazioni, è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Feltre per accertamenti e cure.

