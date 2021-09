VENETO – Malore in montagna: soccorsa 65enne

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Poco prima di mezzogiorno la Centrale del Suem è stata allertata per un’escursionista, che era stata colta da malore lungo il sentiero, 200 metri prima di arrivare al Rifugio Vandelli. Imbarcati due soccorritori del Sagf in supporto alle operazioni, il Pelikan di Bolzano è volato sul luogo indicato. La donna, 65 anni, di Sernaglia della Battaglia (TV), è stata imbarcata e trasportata all’ospedale di Belluno per gli accertamenti del caso.