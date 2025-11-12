CRONACAVENETO
Veneto – Malore improvviso: avvocato 66enne muore in Anagrafe

Treviso, 12 novembre 2025 – Tragedia oggi in piazza Rinaldi, nel cuore del centro storico di Treviso. Un avvocato trevigiano di 66 anni, M.C., è stato colto da un malore improvviso, probabilmente un infarto, mentre si trovava davanti agli uffici dello Stato Civile.

L’uomo, che stava pedalando in bicicletta nella piazza, è riuscito a raggiungere il corridoio dell’Anagrafe prima di accasciarsi a terra. I dipendenti comunali hanno subito praticato le manovre di primo soccorso e hanno allertato il 118, ma purtroppo per il professionista non c’è stato nulla da fare. Medico e infermieri del Suem hanno constatato il decesso sul posto.

La vicenda ha sconvolto colleghi e cittadini: sul posto sono intervenute anche tre volanti della polizia. L’avvocato, con studio nel centro di Treviso, lascia la comunità sotto choc per la sua scomparsa improvvisa.

