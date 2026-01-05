Veneto – Malore fatale durante la discesa in motoslitta: muore un uomo

Auronzo di Cadore (Belluno), 4 gennaio 2026.

Tragedia nella serata di ieri lungo la strada che dal Rifugio Auronzo conduce a Misurina. Intorno alle 19.15 la Centrale operativa è stata allertata da un uomo che stava scendendo in motoslitta insieme a un amico, improvvisamente colto da un grave malore.

Giunti all’altezza del secondo tornante, il conducente del mezzo si è fermato dopo aver visto il compagno, seduto dietro di lui, cadere a terra. Compresa subito la gravità della situazione, l’uomo ha lanciato l’allarme e ha iniziato le manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano e una squadra del Soccorso alpino di Auronzo, che ha raggiunto la zona prima in fuoristrada e poi con il quad. Nonostante il rapido intervento, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso.

La salma è stata successivamente trasportata al campo sportivo di Auronzo e affidata alla Guardia di finanza per gli accertamenti di competenza.