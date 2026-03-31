CRONACAVENETO
31 Marzo 2026 - 10.34

Veneto – Madre denuncia il figlio 20enne dopo aver trovato quasi 1 kg di droga nel suo zaino

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Una scoperta drammatica ha spinto A. E., madre di un ragazzo di 20 anni, a denunciare il figlio ai carabinieri della compagnia di San Donà di Piave. Ieri mattina, aprendo lo zaino che il figlio aveva lasciato sul divano, convinta di trovarvi dei vestiti da lavare, Antonia si è trovata davanti quasi un chilo di sostanze stupefacenti, tra marijuana, hashish e due bilancini.

“Non è stata una scelta facile, ma era necessaria per il bene di mio figlio”, racconta la donna, di origini brasiliane, in Italia da oltre 15 anni. “Quando ero piccola uno dei miei fratelli è morto a causa della droga, e io non voglio che succeda lo stesso a lui”.

Il giovane, che compirà 21 anni a settembre, era già noto alle forze dell’ordine e aveva avuto un passato segnato da affidi in comunità. Tornato a casa a 14 anni, era diventato aggressivo, rubava e spacciava. La madre, rimasta sola con la figlia più piccola, ha cercato aiuto nel comitato CMP di Mestre, dove ha trovato sostegno nell’amico Luigi Corò.

I carabinieri, intervenuti dopo la denuncia, hanno rintracciato il ventenne a Portogruaro. Lo zaino e il materiale trovato sono stati sequestrati, così come il telefono del giovane, che verrà analizzato. La priorità di Antonia ora è la sicurezza del figlio e il suo affidamento a una struttura dove possa essere seguito e recuperato.

“Rifarei tutto. Chiamerei i carabinieri di nuovo”, conclude la madre. “È l’unico modo per provare a salvargli la vita e aiutarlo a tornare sulla retta via”.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Madre denuncia il figlio 20enne dopo aver trovato quasi 1 kg di droga nel suo zaino | TViWeb Veneto - Madre denuncia il figlio 20enne dopo aver trovato quasi 1 kg di droga nel suo zaino | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy