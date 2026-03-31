Veneto – Madre denuncia il figlio 20enne dopo aver trovato quasi 1 kg di droga nel suo zaino

Una scoperta drammatica ha spinto A. E., madre di un ragazzo di 20 anni, a denunciare il figlio ai carabinieri della compagnia di San Donà di Piave. Ieri mattina, aprendo lo zaino che il figlio aveva lasciato sul divano, convinta di trovarvi dei vestiti da lavare, Antonia si è trovata davanti quasi un chilo di sostanze stupefacenti, tra marijuana, hashish e due bilancini.

“Non è stata una scelta facile, ma era necessaria per il bene di mio figlio”, racconta la donna, di origini brasiliane, in Italia da oltre 15 anni. “Quando ero piccola uno dei miei fratelli è morto a causa della droga, e io non voglio che succeda lo stesso a lui”.

Il giovane, che compirà 21 anni a settembre, era già noto alle forze dell’ordine e aveva avuto un passato segnato da affidi in comunità. Tornato a casa a 14 anni, era diventato aggressivo, rubava e spacciava. La madre, rimasta sola con la figlia più piccola, ha cercato aiuto nel comitato CMP di Mestre, dove ha trovato sostegno nell’amico Luigi Corò.

I carabinieri, intervenuti dopo la denuncia, hanno rintracciato il ventenne a Portogruaro. Lo zaino e il materiale trovato sono stati sequestrati, così come il telefono del giovane, che verrà analizzato. La priorità di Antonia ora è la sicurezza del figlio e il suo affidamento a una struttura dove possa essere seguito e recuperato.

“Rifarei tutto. Chiamerei i carabinieri di nuovo”, conclude la madre. “È l’unico modo per provare a salvargli la vita e aiutarlo a tornare sulla retta via”.