CRONACAVENETO
23 Dicembre 2025 - 16.42

Veneto – Macchina prende fuoco: danneggiato negozio

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Questa mattina, 23 dicembre, intorno alle ore 10, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Andrea Costa a Padova per un incendio sviluppatosi su un’auto parcheggiata di fronte a un negozio. Le fiamme hanno danneggiato l’insegna esterna dell’attività commerciale, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

La squadra del distaccamento centrale, supportata da un’autobotte, ha domato rapidamente il rogo utilizzando la schiuma. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse dopo circa un’ora e mezza, ripristinando la sicurezza nell’area.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Macchina prende fuoco: danneggiato negozio | TViWeb Veneto - Macchina prende fuoco: danneggiato negozio | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy