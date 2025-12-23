Veneto – Macchina prende fuoco: danneggiato negozio

Questa mattina, 23 dicembre, intorno alle ore 10, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Andrea Costa a Padova per un incendio sviluppatosi su un’auto parcheggiata di fronte a un negozio. Le fiamme hanno danneggiato l’insegna esterna dell’attività commerciale, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

La squadra del distaccamento centrale, supportata da un’autobotte, ha domato rapidamente il rogo utilizzando la schiuma. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse dopo circa un’ora e mezza, ripristinando la sicurezza nell’area.