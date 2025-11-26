Veneto – Lupo avvistato tra le bancarelle del mercato di Valdobbiadene

Una presenza inattesa ha sorpreso residenti e commercianti nella mattinata del 24 novembre al mercato settimanale di Valdobbiadene. Intorno alle 8.15 un lupo, probabilmente un giovane esemplare isolato dal branco, è comparso tra i banchi, muovendosi con passo rapido nonostante la pioggia gelata. L’animale ha attraversato la zona delle Poste, ha costeggiato l’area parrocchiale e ha percorso viale Giuseppe Mazzini fino a piazza Guglielmo Marconi, in pieno centro.

A filmarlo è stato un negoziante, sorpreso dalla calma con cui il lupo procedeva tra ambulanti e clienti del mercato del lunedì. Le immagini, diffuse rapidamente sui social, hanno riacceso il dibattito sulla presenza del predatore in area urbana. «Il pericolo del lupo è reale e cresce la preoccupazione degli agricoltori», osserva Fabio Piccolin, presidente di Coldiretti Valdobbiadene.

Quello di lunedì non è un caso isolato. Negli ultimi mesi numerosi avvistamenti sono stati registrati tra Montello, Grappa e il territorio vittoriese, accompagnati da episodi di predazione su allevamenti non protetti. In ottobre tre lupi erano stati ripresi a Follina mentre attraversavano aree residenziali; altri avvistamenti sono documentati nelle Colline Patrimonio Unesco, dove alcuni vitivinicoltori hanno segnalato incontri ravvicinati nei vigneti.

La Regione e diversi Comuni della fascia pedemontana hanno avviato incontri pubblici e distribuito materiali informativi, riconoscendo che la presenza del lupo nella Marca è ormai stabile. Intanto i carabinieri forestali stanno seguendo le tracce dell’animale apparso al mercato di Valdobbiadene, descritto dai testimoni come spaesato e agitato ma non aggressivo.

Giovedì 27 novembre, alle 20.30, nella sala consiliare del Comune di Pederobba a Onigo, si terrà una serata informativa dedicata al tema, con l’intervento di esperti in monitoraggio della fauna selvatica.