Veneto, litigio per una cena: arrestato 34enne

Verona, 14 ottobre 2025 – Una lite nata per futili motivi è finita con un arresto in via Risorgimento, a Verona. Intorno alle 19.40 di martedì, un passante ha chiamato il 113 segnalando un acceso diverbio con un uomo che, secondo la ricostruzione della Polizia, lo avrebbe aggredito verbalmente dopo essere stato rimproverato per aver lasciato il proprio cane senza guinzaglio.

Gli agenti delle Volanti, arrivati sul posto, hanno trovato il trentacinquenne – un cittadino marocchino – in evidente stato di ebbrezza. L’uomo ha rifiutato di fornire le proprie generalità, sostenendo di non avere documenti con sé, ed è stato quindi accompagnato in Questura per l’identificazione.

Durante le procedure ha dato in escandescenze, insultando e minacciando i poliziotti, danneggiando alcuni arredi e manifestando anche comportamenti violenti nei confronti del cane, poi affidato in sicurezza agli operatori.

Al termine degli accertamenti, il 34enne è stato arrestato con le accuse di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e maltrattamento di animali. È stato inoltre denunciato per inottemperanza all’ordine di espulsione e sanzionato per ubriachezza molesta.

Il giorno successivo, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria cinque giorni a settimana. La sua responsabilità penale sarà accertata solo con sentenza definitiva.