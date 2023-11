VENETO – Leone da tastiera denunciato: frasi antisemite e negazioniste

La questura di Verona ha denunciato un individuo di 57 anni, residente in provincia. L’uomo è stato sottoposto a perquisizione dalla Digos per il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. L’uomo è stato identificato come l’autore di condivisioni antisemite su internet, tra cui frasi come “Buonanotte ebreo parassita” con la stella di David barrata e accuse contro Anna Frank legate a soldi e irregolarità bancarie anziché alla storia dell’Olocausto.Le interazioni online dell’individuo rivelano numerosi post negazionisti e di minimizzazione della Shoah, evidenziando anche una netta posizione discriminatoria antisionista. Secondo le forze dell’ordine, l’uomo avrebbe attribuito agli ebrei un ruolo di “capofila” in trame e interessi economici internazionali, influenzando la politica estera delle società occidentali, all’interno di una prospettiva considerata “complottista”.

L’uomo, precedentemente incensurato, era noto alle forze di polizia per la sua simpatia verso i movimenti no vax e l’estrema destra scaligera. Durante le operazioni di perquisizione, supportate dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni di Verona, sono stati sequestrati diversi dispositivi elettronici ritenuti cruciali per ulteriori indagini.