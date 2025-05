Veneto – Le elezioni regionali si terranno in autunno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Veneto e del presidente della Regione si terranno nell’autunno 2025, e non nella primavera 2026 come ipotizzato da alcuni, sfruttando la cosiddetta “finestra” prevista dalla normativa elettorale regionale. A chiarirlo è stato il Consiglio di Stato, interpellato dalla Regione per dirimere ogni dubbio sull’applicazione della legge vigente.

Secondo i giudici amministrativi, “la data di svolgimento delle consultazioni elettorali degli organismi regionali deve in ogni caso risultare conforme alla durata degli organi elettivi stabilita dalla legge statale”. In sostanza, la normativa regionale non può derogare alle tempistiche fissate dalla legge nazionale.

Di conseguenza, le prossime elezioni regionali in Veneto dovranno tenersi entro il 20 novembre 2025, ossia entro i 60 giorni dalla scadenza naturale della legislatura quinquennale. Il Consiglio di Stato precisa inoltre che, qualora si optasse per la prima domenica utile successiva a tale scadenza, il voto si terrà al più tardi domenica 23 novembre 2025.

Il parere pone così fine alle incertezze sull’orizzonte temporale della tornata elettorale, confermando l’obbligo di rispettare i limiti dettati dalla legge statale anche in presenza di norme regionali che prevedano margini più ampi.