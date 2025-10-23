Veneto – Ladri nella casa della madre appena sepolta: il figlio denuncia sui social «Un gesto di profanazione»

San Fior – Hanno atteso il funerale per entrare in casa e saccheggiarla. È accaduto sabato scorso a Castello Roganzuolo, frazione di San Fior, dove la comunità aveva appena dato l’ultimo saluto a Germana Flont, 87 anni. In serata, mentre la famiglia era ancora raccolta nel dolore, i ladri hanno forzato una porta dell’abitazione dell’anziana e messo tutto a soqquadro.

A scoprire la razzia è stato il figlio, Aldo De Pecol, che ha denunciato l’accaduto al Commissariato di Conegliano. Gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito il sopralluogo e raccolto la denuncia. Il furto si aggiunge ai numerosi casi segnalati in queste settimane nel territorio.

«Un gesto vile nella notte del dolore. Nella notte del giorno del funerale di mia mamma ignoti hanno profanato la sua casa» ha scritto De Pecol su Facebook, pubblicando anche alcune foto della devastazione. «Non si sono fermati davanti al rispetto né al dolore altrui. Ringrazio la Polizia per l’intervento immediato».

Il figlio ha poi lanciato un appello alla politica, chiedendo maggiore impegno sul fronte della sicurezza. «Questo non è solo un furto, ma una profanazione delle fatiche e della dignità dei miei genitori. Mi chiedo se i candidati alla presidenza del Veneto avranno il coraggio di dire cosa intendono fare per difendere davvero i cittadini onesti».