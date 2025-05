Veneto, la Regione intensifica la “guerra alle nutrie”: 1,5 milioni in tre anni per il controllo della specie

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La Regione del Veneto intensifica la guerra alle nutrie, con l’approvazione di un progetto sperimentale che punta a rafforzare le azioni di controllo ed eradicazione della specie su tutto il territorio regionale. Il primo finanziamento stanziato ammonta a 500.000 euro per il 2025, parte di un piano triennale da 1,5 milioni di euro.

La novità principale del progetto, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Caccia Cristiano Corazzari, è il coinvolgimento attivo dei Consorzi di Bonifica e delle Autorità di bacino. Questi enti, custodi dei corsi d’acqua, avranno un ruolo chiave nell’attuazione degli interventi, contribuendo alla tutela della sicurezza idraulica e alla salvaguardia delle colture agricole.

“Le nutrie rappresentano un serio pericolo per la stabilità degli argini e per le colture – ha spiegato Corazzari – ed è necessario intervenire in modo deciso. Questo progetto punta ad aumentare gli abbattimenti e il monitoraggio della loro diffusione”.

Ogni Consorzio firmerà una convenzione con la Regione, valida fino al 31 dicembre 2025, e si occuperà di organizzare e gestire le squadre di operatori abilitati, in coordinamento con la Polizia Provinciale. Saranno inoltre responsabili dello smaltimento delle carcasse e della raccolta dei dati.

Il piano prevede anche contributi forfettari per i volontari coinvolti: rimborso chilometrico, indennità per cartucce utilizzate e un compenso di 3 euro per ogni nutria abbattuta e conferita ai centri di stoccaggio, con incentivi aggiuntivi per chi ne consegna almeno dieci per uscita. Sono rimborsabili anche spese assicurative, porto d’armi, iscrizioni annuali agli ATC o CA e dotazioni antinfortunistiche.

ANBI Veneto, l’associazione che riunisce i Consorzi di Bonifica, curerà il monitoraggio complessivo dell’iniziativa, elaborando un report regionale per valutare l’efficacia delle operazioni sul campo.