Veneto – La Grande Guerra fa ancora vittime: esplode ordigno, muore collezionista

Tragedia ieri sera a Valdobbiadene, in provincia di Treviso, dove un uomo di 56 anni ha perso la vita a seguito dell’esplosione di un ordigno bellico. L’incidente è avvenuto all’interno di un deposito attrezzi di proprietà della vittima, dove l’uomo si trovava al momento della deflagrazione.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri intervenuti sul posto, l’ordigno – detenuto illegalmente – sarebbe stato maneggiato dalla vittima poco prima dell’esplosione. Gli accertamenti preliminari indicano che si tratterebbe di un residuato risalente alla Prima guerra mondiale.

L’area è stata immediatamente messa in sicurezza e sul posto sono intervenuti anche gli artificieri, incaricati di verificare la possibile presenza di altri ordigni o materiali esplosivi all’interno del locale, al fine di evitare ulteriori deflagrazioni.

Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare se nel deposito fossero conservati altri residuati bellici.