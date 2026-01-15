CRONACAVENETO
15 Gennaio 2026 - 10.06

Veneto – La Grande Guerra fa ancora vittime: esplode ordigno, muore collezionista

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Tragedia ieri sera a Valdobbiadene, in provincia di Treviso, dove un uomo di 56 anni ha perso la vita a seguito dell’esplosione di un ordigno bellico. L’incidente è avvenuto all’interno di un deposito attrezzi di proprietà della vittima, dove l’uomo si trovava al momento della deflagrazione.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri intervenuti sul posto, l’ordigno – detenuto illegalmente – sarebbe stato maneggiato dalla vittima poco prima dell’esplosione. Gli accertamenti preliminari indicano che si tratterebbe di un residuato risalente alla Prima guerra mondiale.

L’area è stata immediatamente messa in sicurezza e sul posto sono intervenuti anche gli artificieri, incaricati di verificare la possibile presenza di altri ordigni o materiali esplosivi all’interno del locale, al fine di evitare ulteriori deflagrazioni.

Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare se nel deposito fossero conservati altri residuati bellici.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - La Grande Guerra fa ancora vittime: esplode ordigno, muore collezionista | TViWeb Veneto - La Grande Guerra fa ancora vittime: esplode ordigno, muore collezionista | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy