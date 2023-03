VENETO – Investito 23enne, è grave

Un 23enne è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dopo essere stato investito mentre camminava a bordo strada. Come riporta il Gazzettino, l’incidente sarebbe avvenuto attorno alle 19:20 di ieri, in via della Vittoria a Ponte di Piave.

R.M residente nella zona, stava camminando sulla strada, quando sarebbe stato travolto da una vettura guidata da un 30enne, sempre del posto. L’impatto seguito sarebbe stato violentissimo, e le condizioni del ragazzo sono sembrate critiche fin dall’inizio. Illeso l’automobilista, fermato a prestare soccorso.

Tempestivo l’intervento di ambulanza, automedica ed elicottero di Treviso Emergenza. Una volta stabilizzato, il giovane è stato elitrasportato all’ospedale Cà Foncello.